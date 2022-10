Reims - PSG : Kylian Mbappé et Marco Verratti ont demandé des explications aux arbitres à la mi-temps

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont joué la totalité de la seconde période à 10 contre 11 après l'exclusion de Sergio Ramos pour des contestations trop véhémentes auprès de l'arbitre principal, M. Pierre Gaillouste. Très remontés à la mi-temps, les Parisiens se sont empressés de demander des explications au corps arbitral dans le tunnel menant aux vestiaires par l'intermédiaire de Marco Verratti et Kylian Mbappé notamment.

On peut voir et entendre le milieu italien du PSG invectiver un des officiels. «Si l'arbitre fait comme ça, ce n'est pas bien. On s'entraine toute la semaine pour gagner, pour se faire encler comme ça ! Pourquoi vous faites les protagonistes ? Pourquoi ?» s'exclame le numéro 6 parisien. Par la suite, l'attaquant tricolore prend la relève de son coéquipier. «Ils sont fous», peut-on l'entendre dire, dans des images captées par Canal +*. Ambiance...