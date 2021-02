Real Madrid : encore une longue absence pour Eden Hazard !

La nouvelle est tombée dans la journée de mardi. Eden Hazard ne s'était ainsi pas entraîné avec l'équipe, et en premier lieu, les médias ibériques évoquaient seulement de petites gênes qui ne devaient pas l'empêcher de jouer ce week-end face à Huesca. Mais très vite, sur les réseaux sociaux notamment, les fans ont commencé à douter et à imaginer des scénarios plus graves.

Et ils avaient bien raison. L'international belge est bel et bien blessé, comme l'a affirmé le Real Madrid dans un communiqué officiel ce mercredi. L'ancien de Chelsea souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche. Un nouveau coup dur pour le Belge qui a déjà manqué dix-sept rencontres cette saison en raison de différents soucis de santé, dont deux blessures musculaires déjà.

Il va manquer des rendez-vous importants

Si le Real Madrid n'évoque pas de durée d'indisponibilité, les médias espagnols évoquent une absence allant de 4 à 6 semaines. Il va donc manquer ce match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta à Bergame le 24 février, et va aussi vraisemblablement louper le derby face à l'Atlético le 7 mars si les pires pronostics venaient à se confirmer. Reste à voir s'il sera remis sur pied pour le match retour face à l'Atalanta le 16 du même mois.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2021

Autant dire que du côté de la capitale espagnole, ça va encore plus grincer des dents, puisque le joueur de 30 ans ne justifie toujours pas son prix ni son étiquette de galactique depuis son arrivée en 2019. Épargné par les blessures tout au long du mois de janvier, il n'avait pourtant réussi à briller dans aucun match si ce n'est cette victoire 4-1 à Alavés en Liga. Ça commence à faire beaucoup...