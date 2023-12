L’ASSE se sépare de Laurent Batlles

Hier soir, l’AS Saint-Etienne a affronté Guingamp pour le compte de la 17ème journée de Ligue 2. Mais les Verts se sont inclinés 3 à 1 à Geoffroy-Guichard. Une défaite qui a visiblement été celle de trop pour les dirigeants stéphanois, puisque c’est la cinquième d’affilée. Pour cette raison, le club de la Loire a décidé de se séparer de son entraîneur Laurent Batlles (48 ans), en poste depuis l’été 2022. Une information confirmée par le président délégué des Verts Jean-François Soucasse. Ses propos sont relayés par RMC Sport.

La suite après cette publicité

«Il y a une situation qui est difficile pour notre club. Malheureusement nous avons fait un constat qu’en l’état, on allait avoir beaucoup de mal à atteindre nos objectifs indépendamment de l’investissement sans faille de Laurent, de son amour du club, de sa volonté viscérale de réussir cette mission. Mais aujourd’hui on doit se projeter vers l’objectif qui est le nôtre. Pour ces raisons-là on a considéré qu’il fallait une nouvelle mobilisation autour d’une nouvelle dynamique. Il y a des électrochocs, appelez-ça comme vous voulez, à mettre en œuvre. Ce ne sont jamais des moments agréables. C’est une décision comme toujours difficile à prendre. Vous voyez des matchs et des résultats, moi je vois des gens impliqués, qui cherchent des solutions, parfois qui les trouvent ou moins à un moment. La responsabilité qui est la mienne est de redonner un élan à cette équipe. (…) Aujourd’hui je ne suis pas dans le déni, je connais notre classement, je sais qu’il n’est pas en adéquation avec nos ambitions.» Alors que Laurent Huard (directeur du centre de formation) assurera l’intérim, l’ASSE est déjà en quête d’un coach. Thierry Laurey est en avance sur la concurrence. Olivier Dall’Oglio est notamment en lice. En revanche, Philippe Montanier aurait déjà refusé le poste.