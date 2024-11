Real Madrid : Aurélien Tchouameni est sur la bonne voie

Aurélien Tchouameni est sur le chemin du retour. Toujours blessé, le milieu de terrain français travaille d’arrache-pied pour revenir un peu plus tôt que prévu. Victime d’une grosse entorse à la cheville à la cheville gauche face à l’AC Milan, l’ancien Monégasque pourrait revenir face à Liverpool, une semaine plus tôt que prévu. Selon As, si rien n’est garanti concernant ce retour prématuré, Tchouameni s’en donnerait les moyens.

La suite après cette publicité

Avec un Real Madrid qui fait face à une hécatombe de blessures en cette première partie de saison, un retour de l’international français (38 sélections, 3 buts) ne serait pas du luxe pour Carlo Ancelotti et son staff. Capable d’évoluer au milieu de terrain et en défense central, le joueur de 24 ans l’un des hommes forts du Real Madrid lorsqu’il est à 100%, et ce, malgré un début de saison assez timide de sa part.