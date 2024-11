Rennes pense à Jorge Sampaoli

Après Igor Tudor et Rudi Garcia, voici Jorge Sampaoli. Selon les informations de L’Équipe, le technicien argentin serait, lui aussi, sur les tablettes du Stade Rennais en cas de départ de Julien Stephan, plus que jamais sur la sellette après la débâcle face à Auxerre (4-0). De son côté, l’entraîneur argentin ne serait pas contre l’idée de revenir en Ligue 1 et était déjà sur les tablettes de l’OL, il y a quelques mois.

En comptant les deux hommes cités précédemment et l’ancien entraîneur de Séville, les pensionnaires du Roazhon Park auraient donc sur leur liste, trois techniciens passés par l’Olympique de Marseille. Un facteur commun finalement pas si étonnant, car Rennes souhaiterait faire venir un coach qui connaît la Ligue 1 et qui dans le meilleur des cas parlerait français. Cette dernière contrainte pourrait d’ailleurs même être une condition sine qua non dans la venue d’une prochaine tête sur le banc rennais.