Uruguay : les regrets de Manuel Ugarte après son vilain geste

Dans un entretien accordé au média uruguayen Sport 890, le milieu uruguayen, Manuel Ugarte, est revenu sur son geste filmé lors de la rencontre contre l’Argentine. En effet, l’ancien joueur du Sporting a imité une fellation à Rodrigo De Paul, après une faute du Parisien sur Lionel Messi. Un geste de provocation qu’Ugarte regrette aujourd’hui, malgré le contexte tendu de la rencontre entre les deux nations sud-américaines : «Quand on m’a dit qu’un de mes gestes était devenu viral, je n’ai rien compris. Puis je l’ai vu et j’ai voulu mourir. Ce n’est pas bon. Sur le moment, je n’ai pas vraiment réalisé, j’ai probablement fait cela sans m’en rendre compte. Quand on m’a dit que c’était devenu viral, je ne me souvenais même plus de ce que j’avais fait. Puis j’ai revu le geste et je me suis dit : je suis un animal !»

« Parfois, dans le feu de l’action, je fais des choses que je ne devrais pas faire. Je ne lui ai pas parlé (à De Paul), mais je veux évidemment m’excuser auprès de lui parce que c’est quelque chose qui est devenu viral, mais comme il l’a dit, ça doit rester sur le terrain. J’aime toujours jouer jusqu’à la limite. C’était un jeu avec l’histoire. Bielsa m’a demandé de surveiller Messi dans ma zone et d’être attentif au changement d’homme. Il fallait faire attention à chaque détail. Messi, qui si tu ne t’occupes pas de lui, il te cloue au pilori. Le niveau de concentration devait être maximal. Parfois, j’ai dû contrôler De Paul et Julián Álvarez», a déclaré le milieu parisien.