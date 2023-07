Xavi met la pression sur le FC Barcelone, Álvaro Morata a choisi son futur club

Xavi tape du poing sur la table

En Catalogne, il est évidemment question du FC Barcelone. Et c’est Xavi qui fait la couverture de Sport car le coach blaugrana met «la pression» sur son club comme le placarde le quotidien. C’est simple Xavi a déclaré qu’il avait besoin de renforts sur le mercato. «Nous devons signer plus de joueurs pour être plus compétitifs, il nous manque encore des joueurs, notamment au milieu et au poste de latéral droit. Gündoğan est un joueur polyvalent, très bon, il nous aidera beaucoup. J’ai parlé à Kessié et il connaît sa situation, mais je ne peux pas la dévoiler», a-t-il également confié. Mundo Deportivo reprend aussi les déclarations du coach catalan mais cette fois, c’est la Ligue des Champions qui est mise en avant et Xavi n’a pas fait dans le détail en déclarant : «L’objectif est de gagner la Ligue des champions. Nous sommes le Barça et nous devons toujours donner le maximum» ! Les ambitions sont claires pour Xavi, il veut retrouver les sommets avec le Barça !

Retour en Serie A pour Morata ?

En Italie, un joueur de l’Atlético de Madrid fait la Une de La Gazzetta dello Sport, c’est Álvaro Morata ! L’Espagnol a tranché pour son avenir et comme l’annonce le journal au papier rose il «veut Milan» ! «L’Espagnol s’est décidé. Les Rossoneri lui offrent 5 M€ par an. Il dit non à l’Arabie saoudite pour le club lombard. Maintenant, Milan doit se mettre d’accord avec l’Atlético de Madrid.» Mais le choix de celui qui a aussi joué à la Juventus est acté, ce sera Milan et rien d’autre !

Le Portugal savoure le retour de Di María

Au Portugal, on a assisté à une véritable fête hier au stade de la Luz de Benfica ! Et oui, c’était le grand retour d’Ángel Di María qui a fait son come-back dans le club lisboète, 13 ans après. Une fête incroyable qu’A Bola met en avant sur sa couverture en reprenant une déclaration de l’Argentin : «J’ai choisi Benfica de tout mon cœur», a-t-il lancé devant 25 000 personnes. Il a signé un contrat d’une saison. Même chose en Une de Record qui parle «d’euphorie du cœur» pour Di María. Alors que le Correio da Manhã estime qu’il y aura «un champion du Monde au stade de la Luz» !