OM - Angers : Pablo Longoria fou de rage après le rouge de Neal Maupay

En ouverture de la 7e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait le SCO d’Angers au Vélodrome et avait l’occasion de prendre provisoirement la tête en cas de succès. Les Phocéens ont eu un net avantage de s’imposer après le carton rouge reçu pour Lilian Raolisoa (26e) en début de match, mais peu après, Neal Maupay a écopé d’un second carton jaune et a été expulsé (29e).

La suite après cette publicité

Un scénario fou en moins de trente minutes, qui a fortement agacé Pablo Longoria, depuis les tribunes du Vélodrome. Le patron de l’Olympique de Marseille était fou de rage et a fait de nombreux gestes qui témoignaient son agacement après ce fait de jeu. Sur les caméras de DAZN, on a même vu le dirigeant phocéen en train de fumer une cigarette… la tension était élevée au sein du Vélodrome en cette première période.