Le plan mercato du Real Madrid suite au fiasco Mbappé

C'est terminé pour le Real Madrid. Et ça fait mal, forcément, puisque les Merengues avaient plus ou moins concentré tous leurs efforts sur Kylian Mbappé. Au point où ils avaient même délaissé la possibilité de recruter Erling Haaland, qui s'est finalement envolé pour Manchester City. En quelques semaines, on est passé d'une possible arrivée du duo composé par le Nrovégien et le Français à... rien.

Bien sûr, le Real Madrid n'est pas dans une situation catastrophique, et a gagné la Liga et est arrivé en finale de la Ligue des Champions sans le Bondynois. Mais c'est tout de même un coup dur pour les dirigeants, [qui étaient convaincus qu'ils pourraient compter sur lui à partir du mois d'août](https://www.footmercato.net/a3647377462166511008-la-direction-du-real-madrid-est-vraiment-degoutee-apres-le-fiasco-mbappe). Comme l'indique AS, les Madrilènes n'ont pas de plan B et ne recruteront a priori pas de galactique devant.

Vinicius et Rodrygo seront les Mbappé du Real Madrid

La défense sera renforcée avec Rudiger, tout comme un milieu de terrain est attendu, ce dernier ayant de bonnes chances d'être Aurélien Tchouaméni comme nous vous le révélions un peu plus tôt dans la journée. Mais devant, Florentino Pérez ne se rabattra pas sur d'autres joueurs du calibre de Mbappé. Déjà, parce qu'il n'y en a que très peu, mais surtout parce qu'il s'agira d'opérations compliquées qu'il faudrait gérer en peu de temps. Autant dire qu'un Sadio Mané ou un Momo Salah ne débarqueront pas à Madrid.

De plus, le Real Madrid affirme avoir confiance totale en ses jeunes joueurs, avec ce duo Vinicius-Rodrygo qui est considéré comme le présent mais surtout comme l'avenir de l'attaque madrilène. Certains estiment même que l'arrivée de Mbappé aurait pu freiner la progression des deux Brésiliens, et que dans ce sens, l'échec dans ce dossier n'est pas totalement synonyme de mauvaise nouvelle... On se rassure comme on peut.