Reims : Will Still justifie le peu de spectacle en Ligue 1

Au sortir de la fenêtre internationale de novembre, les clubs français vont effectuer leur retour sur les pelouses de Ligue 1. À ce titre, les observateurs espèrent un bien meilleur spectacle que celui proposé au cours des précédentes journées. Celles-ci avaient d’ailleurs été marquées par un manque de buts criant (13 buts lors de la 11e journée, seulement 12 lors de la 12e) et avaient fait bondir de sa chaise Thierry Henry à l’heure de dresser son propre constat. Interrogé à ce sujet sur les antennes de RMC, Will Still a, à son tour, livré son analyse sur ce phénomène avec une touche d’humour.

«C’est notre faute ! Si on ne touche pas trois fois les montants à Toulouse, ça fait trois buts en plus. Et si on ne gaspille pas toutes nos occasions contre Paris, ça fait peut-être deux-trois buts. On est aussi responsables. Mais je pense que c’est juste un concours de circonstances, ça produit un peu moins de spectacle. Pour ma part, je n’ai toujours pas l’intention d’attendre sur mes 16 mètres et de regarder les autres jouer. J’ai envie d’aller de l’avant et essayer de créer du danger. Même si on n’est pas toujours hyper efficace, on va essayer de rectifier le tir… Nous, on se concentre sur ce qu’on peut gérer. Le plus facile à contrôler, c’est toi-même. Si tu mets assez d’intensité et de qualité dans ce que tu fais, tu mettras toujours l’adversaire en difficulté», a déclaré le technicien belge qui affrontera le Stade Rennais, dimanche.