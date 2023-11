EdF Espoirs : le constat de Thierry Henry sur le niveau de la Ligue 1

Ce week-end, le niveau de la Ligue 1 a beaucoup fait parler. Avec seulement douze buts inscrits, la 12 journée de notre championnat a brillé par son manque de spectacle. Et après Didier Deschamps, c’est Thierry Henry qui a été interrogé à ce sujet.

« Il y a eu 12 buts ce week-end et 13 le week-end d’avant. Ce n’est pas forcément les buts en fait. Hier, il n’y a pas eu de tir cadré. Il n’y a pas d’action. Est-ce que c’est propre à ces deux week-ends ? Je ne sais pas. Nice est deuxième avec 13 buts marqués, donc est-ce que ça vous surprend ? C’est devant vous. Je n’attaque personne. À part les fous devant (Mbappé, Kolo Muani, Dembélé) où ça peut marquer plus que les autres. Si tu mets les trois de devant à Reims, peut être qu’il y a 3-0 pour Reims, mais ils jouent au PSG. Il y a aussi eu pas mal de matches à risques donc les équipes ne veulent pas ouvrir parce que tu joues ton concurrent direct. J’espère que ce sera les deux seuls week-ends à 13 et 12 buts. Tout ça s’est passé avec un Chelsea-Manchester City 4-4, ça marque encore plus. On avait un Rennes-OL et le Lens-OM. Fallait juste par regarder Chelsea-.Manchester City », a-t-il confié en conférence de presse.