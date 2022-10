LOSC : Paulo Fonseca assume totalement la prise de risques

Du rythme, du spectacle, des buts : voilà ce qu'ont offert les 22 acteurs de ce choc entre le LOSC Lille et l'AS Monaco (4-3, 12ème journée de Ligue 1) ce dimanche au stade Pierre-Mauroy. Le tout grâce, notamment, au style de jeu séduisant mis en place par Paulo Fonseca depuis son arrivée dans le Nord cet été. On a eu la capacité de continuer à y croire et on a même eu des opportunités pour marquer d'autres buts, a d'abord souligné le technicien portugais au micro de Prime Video après la rencontre, avant d'assumer sans aucun souci la prise de risques permanente de son équipe.

« Les deux périodes ont été jouées avec de la personnalité et de la confiance. On a créé beaucoup de problèmes à Monaco. Je suis responsable de cette façon de jouer. J'assume les risques. On gagne plus en prenant des risques... Si on n'essaye pas de jouer, on ne peut pas marquer de but. Parfois des choses arrivent comme aujourd'hui, mais ça fait partie des risques ». C'est clair, net et compris. Mais surtout assumé, donc, pour le plus grand bonheur des amoureux du ballon rond en L1.