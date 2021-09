Adana Demirspor et Kayserispor rêvent d'Hatem Ben Arfa

Après avoir disputé vingt-cinq matchs toutes compétitions confondues avec les Girondins de Bordeaux la saison passée, pour deux buts et cinq passes décisives, Hatem Ben Arfa a quitté le club scapulaire en juillet dernier. En dépit de nombreux contacts, Hatem Ben Arfa n'a pas encore trouvé chaussure à son pied. Après avoir eu quelques touches en France, notamment avec l'Olympique de Marseille ou Lille, il y a quelques semaines, c'est la Turquie qui souhaite le recruter.

Apprécié et annoncé de longue date sur les rives du Bosphore, l'ancien Lyonnais et Marseillais, a vu Kayserispor et Adana Demirspor, entrer en contact avec son entourage. Difficile en l'état d'imaginer l'ancien Rennais débarquer en Turquie. En effet, l'ancien international tricolore n'a pas fixé le championnat turc comme destination numéro une. Selon nos informations, il attend surtout un signe de France, qui ne s'est pour le moment, pas concrétisé.