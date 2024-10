L’Udinese bientôt vendu à un homme d’affaires russe ?

Un changement d’air pour le club de Florian Thauvin ? Selon le Corriere dello Sport, cité par Calcio e Finanza et Udinetoday, des négociations pour le rachat du club italien de l’Udinese seraient en cours avec Sergey Lomakin, un magnat russe également détenteur d’un passeport chypriote, avec une fortune personnelle estimé à 1,7 milliard de dollars. Lomakin a fait fortune en co-fondant la chaîne de supermarchés discount Fix Price, qui compte aujourd’hui environ 4 000 points de vente au Belarus, en Géorgie, en Lettonie et en Russie. Son implication dans le monde du football n’est par ailleurs pas nouvelle. Propriétaire de trois autres équipes de football, RFS Riga en Lettonie, Pafos à Chypre et Rodina Moscow, une équipe de Serie B russe, il avait aussi tenté de racheter l’AS Saint-Etienne il y a quelques années.

Ce nouveau projet ne sera cependant pas une mince affaire pour le milliardaire de 51 ans. Selon des informations d’Il Messaggero Veneto, la famille Pozzo ne souhaiterait pas se désengager du football et surtout de l’Udinese, pour lequel elle accepterait plutôt un partenariat pour développer le club dans le futur, en se plaçant comme garants du projet, comme cela s’est produit à Bergame avec l’Atalanta, toujours dirigée par la famille Percassi, malgré l’entrée de capitaux américains.