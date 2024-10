OM - PSG : Luis Henrique promet du mieux la semaine prochaine

Ce dimanche, la Ligue 1 a été privé d’un choc. Avec l’expulsion précoce d’Amine Harit en première période, l’OM n’a pas pu vivre pleinement son Classique face au PSG. Déjà dominé avant cette expulsion, les Phocéens ont subi la loi parisienne et se sont sévèrement inclinés face à leur grand rival (0-3).

Après le match, Luis Henrique a promis du mieux la semaine prochaine face à Nantes : «ce n’est pas bon pour nous devant nos supporters. On savait que ça serait un match difficile. On a travaillé pour faire mieux mais ça a été difficile. On va devoir faire mieux la semaine prochaine.»