Real Madrid Castilla : Vinicius Tobias dénonce le racisme qu’il a subi face à Eldense

Soirée cauchemar ce dimanche pour Vinicius Tobias lors de la rencontre face à Eldense (3-3). Alors que la Castilla du Real Madrid n’a pas pu monter en deuxième division suite à une cruelle défaite aux tirs au but, le défenseur brésilien de 19 ans a été victime de racisme comme il l’a déclaré sur ses réseaux sociaux ce lundi : «Le plus triste… c’est qu’on ne s’attend jamais à ce que quelque chose comme ça sorte d’un enfant. Un enfant qui crie "singe" ! C’est triste de voir des joueurs subir ce type de préjudice. Ce n’est ni la première ni la deuxième fois que cela se produit ; arrive quotidiennement. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait mal. Il faut que ça finisse, les limites ont été dépassées. La couleur de peau ne veut rien dire, nous sommes tous pareils. Nous voulons du respect. Le minimum !»

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on y voit effectivement un enfant dans les tribunes en train d’insulter le joueur de "singe" en espagnol. Des images que l’on aimerait bien totalement éradiquer des stades espagnoles. Des événements regrettables qui rappellent l’épisode de racisme qu’avait subi l’autre Vinicius du Real Madrid lors de la rencontre de Liga à Valence. De lourdes sanctions avaient été prononcées lors de l’incident de Mestalla et il faudra user de la même intransigeance lors des actes qui se sont déroulés hier.

