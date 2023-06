Affaire Vinicius Jr : la défense lunaire de l’avocat d’un accusé

L’affaire avait secoué le monde du foot. Vinicius Junior avait été victime d’insultes racistes et de gestes imitant le singe lors du déplacement du Real Madrid à Mestalla. Depuis, trois hommes ont été interrogés par la justice. L’abocat Manuel Izquierdo, qui représente l’un des accusés, a donné sa version des faits à Valencia Capital Radio.

« On accuse mon client de délit de haine parce qu’il s’est gratté les aisselles. Je suis indigné avec Valence parce qu’ils ont gâché la vie d’un gamin de 18 ans. Mon client a une maladie dégénérative et il va au stade pour s’amuser un peu. La situation est très grave parce qu’il a été interdit d’entrer dans le stade à vie. Vinicius a un problème d’éducation, il a des attitudes de frimeur, ce n’est pas un problème de racisme », a ainsi lancé l’avocat. C’est ce qu’on appelle plus communément prendre les gens pour des c*ns…

