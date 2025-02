Liverpool - Newcastle : les compositions sont tombées

Liverpool au défi de Newcastle dans la course au titre. Toujours leaders de Premier League avec 11 points d’avance sur Arsenal, les Reds veulent poursuivre sur leur lancée à l’occasion de la réception des Magpies (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h15). Cette rencontre est également la dernière avant le déplacement à Paris en 8e de finale de Ligue des champions pour les hommes de Slot.

La suite après cette publicité

L’entraîneur néerlandais procède à un seul changement dans son onze en privilégiant Jota à Jones pour accompagner Salah et Szoboszlai en soutien de Diaz. Gravenberch et Mac Allister restent devant la défense, où Konaté est accompagné sans surprise par Van Dijk dans l’axe. En face, Newcastle enregistre le retour de Tonali dans sa composition de départ pour former un trio avec Guimaraes et Willock dans l’entrejeu. La ligne offensive est composée de Murphy, Gordon et Wilson qui prend la place d’Isak, absent de dernière minute.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Jota - Diaz.

La suite après cette publicité

Newcastle : Pope - Livramento, Schär, Burn, Hall - Guimaraes, Tonali, Willock - Murphy, Wilson, Gordon.