Qui est Ayyoub Bouaddi, grand talent du LOSC et plus jeune joueur français en activité ?

Assister à l’éclosion de lycéens sur les pelouses de Ligue 1 va vite devenir routinier. Outre le Parisien Warren Zaïre-Emery, élève de terminale STMG qui passera le BAC à la fin de l’année, un autre talent inflammable fait parler de lui ces dernières semaines : le Lillois Ayyoub Bouaddi. Issu de la génération 2007 comme Lamine Yamal, ce jeune milieu de terrain de 16 ans poursuit sa montée en puissance chez les adultes. Lancé dans le grand bain par Paulo Fonseca cette saison, qui se veut précautionneux pour éviter de lui brûler les ailes, Bouaddi a jusqu’ici pris part à 33 minutes de jeu en Ligue 1. Mais c’est essentiellement sur la scène européenne, en Ligue Europa Conférence, que le natif de Senlis (Oise) s’est illustré.

Titulaire surprise au début du mois d’octobre face aux Féroïens de Klaksvik (0-0), Bouaddi et son visage juvénile méritaient d’être revus. Au bout du compte, le joueur a bien été reconduit - et avec brio - lors de la victoire du LOSC à Ljubljana fin novembre (0-2), puis à nouveau la semaine dernière contre Klaksvik (3-0). Impressionnant de maturité, cérébral, plein d’aplomb dans ses décisions, le Franco-Marocain s’est déjà érigé comme le chouchou de son entraîneur, qui a dernièrement loué ses qualités en conférence de presse : « sur le terrain, on ne dirait pas un garçon de 16 ans, mais plutôt un joueur qui en a au moins 20. Il y a quelques semaines, il était tellement bon avec la réserve que j’ai décidé de l’appeler pour voir comment il se comporterait avec l’équipe. Et j’ai été incroyablement surpris par la qualité du joueur, souligne Paulo Fonseca. Je l’ai testé à Klaksvik et j’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu. Aujourd’hui, je ne le vois déjà plus comme un jeune joueur, mais comme un joueur de l’équipe en qui j’ai confiance », avait confié le Portugais.

Il est le plus jeune joueur français en activité

Né en octobre 2007, Bouaddi a d’ailleurs déjà fait tomber quelques records de précocité. À date, il est le seul joueur français issu de cette génération à avoir été lancé chez les professionnels. Il y a deux mois, il était également devenu le plus jeune joueur de l’histoire à participer à une rencontre de Coupe d’Europe, à seulement 16 ans et 20 jours. Une précocité rare, qu’avait déjà identifiée son sélectionneur en Équipe de France U17, José Alcocer : « il a la tête haute, il regarde tout ce qui se passe et on sent que son esprit est toujours en mouvement, en train de réfléchir à la meilleure option possible. Et techniquement, il a des qualités exceptionnelles, sur le contrôle, sur la passe… Les choix sont clairs, évidents. C’est déjà du très haut niveau», avait-il analysé dans L’Équipe.

Si son «body language» ne trompe pas sur le terrain, le jeune milieu de terrain parle un langage tout aussi décontracté dans la vraie vie. Au mois de juin, Bouaddi s’était fait remarquer en remportant un concours d’éloquence à l’Elysée. Cette année, il passera également son BAC scientifique avec un an d’avance. Les équations, il connaît, et au regard de son parcours accéléré, il pourrait être amené à en résoudre une nouvelle plus tôt que prévu : celle de son choix de sélection. Actuellement international français U17, Bouaddi est également éligible pour évoluer avec son pays d’origine, le Maroc, dont la fédération ne reste pas indifférente, forcément, devant une telle trajectoire. Compte tenu de la tranquillité du garçon, ce n’est pas le vertige d’une équation de premier degré qui devrait le perturber.