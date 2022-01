OL : le transfert de Faivre va profiter à Monaco

Si Romain Faivre (23 ans) est pisté par l'OL depuis plusieurs mois, l'opération s'est rapidement accélérée du fait de la signature plus que probable de Bruno Guimarães à Newcastle. La manne financière générée par ce très lucratif transfert (50 M€) va permettre à Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou de faire leurs emplettes. Si un milieu est recherché pour remplacer Guimarães (Skhiri, Lo Celso, Herrera), c'est bel et bien Romain Faivre qui devrait débarquer en premier sur les bords du Rhône. Une opportunité plus qu'un besoin pour l'OL qui est déjà richement doté à ce poste.

L'opération est estimée entre 16 et 18 M€ hors bonus. Un joli coup pour Brest qui avait acheté pour une bouchée de pain (400 000 €) le milieu de terrain formé à l'AS Monaco. Mais le club de la Principauté garde un œil avisé sur ce transfert. En effet, selon nos informations, l'ASM va récupérer 20 % sur la somme totale payée par l'OL. De quoi permettre à la bande de Philippe Clément de récupérer un peu plus de 3 M€ dans l'opération...