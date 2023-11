OM-Ajax : le soulagement de Jordan Veretout après la qualification

Ouf de soulagement au Vélodrome. L’Olympique de Marseille n’était pas plombé par sa dynamique en Ligue 1 et s’est imposé à domicile face à l’Ajax Amsterdam (4-3) pour le compte de la cinquième journée de la Ligue Europa. Un succès arraché à la 93e minute dans un match prolifique grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un triplé face aux Néerlandais. L’OM devra assurer sa première place du groupe B sur la pelouse de Brighton dans deux semaines. Titulaire dans l’entrejeu phocéen ce jeudi soir, le milieu de terrain français Jordan Veretout s’est exprimé dans la foulée du coup de sifflet final au micro de M6. Et l’ancien Romain n’a pas caché son soulagement à la suite de cette victoire, qui vient mettre fin à une petite série de deux matches sans succès en championnat.

«On a fait un bon match, on avait à cœur de renouer avec la victoire, c’était une période un peu compliquée en ce moment. Mais on est restés solidaires, ensemble on peut faire de belles choses, même si tout n’a pas été parfait ce soir. On a pris trois buts mais on en a mis 4. Donc le principal était la victoire. Aujourd’hui, on est contents, on est qualifiés, maintenant dans 15 jours on ira jouer une petite finale à Brighton pour jouer la première place. Ce sont des matches références, de CE, de bons matches à jouer, des gros matches, face à une belle équipe de l’Ajax. On voulait renouer avec la victoire, c’est fait, mais on corrigera les petites erreurs. Le plus important était de gagner et on l’a bien montré ce soir.»