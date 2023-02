FC Barcelone : le vent commence à tourner pour Raphinha

La suite après cette publicité

On parlait même d’une vente l’été prochain. Depuis son arrivée en Catalogne l’été dernier, Raphinha n’a pas vraiment convaincu. Sans être mauvais et laissant tout de même quelques détails de son talent sur la première partie de saison, l’ailier de la Canarinha a aussi laissé beaucoup de journalistes et supporters barcelonais sur leur faim. Comme pour beaucoup de nouveaux joueurs, il a fallu du temps pour s’adapter aux attentes et à la pression de jouer pour un club et un contexte particulier. Mais cette fois, on y est.

Titularisé lors de cinq des six matchs de Liga joués post-Mondial, le Brésilien est enfin performant. Il a été l’homme du match face à Séville dimanche soir, terminant le duel avec un but et une passe décisive au compteur. Quelques jours plus tôt, il avait déjà rendu une très belle copie face au Betis, avec un but à la clé également. Avec sa vitesse, sa technique et sa créativité, il a retrouvé cette facilité pour créer des occasions et perturber la défense adverse. De plus, il a également montré une grande capacité à marquer des buts, ajoutant une dimension supplémentaire à son jeu.

La presse est bluffée

« Raphinha, bien meilleur avec de la confiance… et du temps de jeu », explique Sport, qui ajoute que la garantie d’avoir du temps de jeu - Dembélé est blessé - a en quelque sorte libéré le Brésilien. Le média explique qu’en privé, Xavi n’a pas hésité à le couver et à le protéger face aux grincements de dents de plus en plus forts à son sujet en Catalogne.

« Il commence à collectionner un bon nombre d’actions décisives avec le Barça. Ce match n’a pas été une exception », explique de son côté Mundo Deportivo, bluffé par le fait que le Brésilien ait été impliqué sur les trois buts de son équipe hier au Camp Nou. Un sacré "renfort" pour Xavi, alors qu’Ousmane Dembélé a du souci à se faire si le joueur de la Canarinha continue à ce niveau…