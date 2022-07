Charly Musonda réapparaît... à Levante !

Plus de peur que de mal pour Charly Musonda. Début juillet, la presse espagnole annonçait la disparition de l'ex-international belge (12 sélections, 1 but), quelques jours après la fin de son contrat avec Chelsea, où il avait passé une décennie entre le centre de formation et l'équipe première (7 matches, 1 but et 2 passes décisives).

L'ailier de 25 ans est finalement réapparu sur les radars : en effet, le natif de Bruxelles va s'entraîner dans les jours à venir avec le groupe professionnel de Levante, relégué en deuxième division espagnole après sa 19e place la saison passée. En cas de signature, il pourrait pallier le départ de l'ancienne gloire du club José Luis Morales, parti à Villarreal.