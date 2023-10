Attentat à Bruxelles : le sélectionneur suédois revient sur la terrible soirée

Les premières réactions des joueurs suédois commencent à être rendues publiques. Après les propos du défenseur et capitaine Victor Lindelöf, c’est le sélectionneur national de la Suède, Jan Olof Andersson qui est revenu sur l’ambiance pesante de cette soirée tristement particulière. Avec cet attentat, ayant fait deux victimes suédoises à Bruxelles lundi soir, il était hors de question de reprendre le match pour le natif de Halmstad :

La suite après cette publicité

«On ne peut pas jouer au football quand c’est comme ça. Nous et la Belgique sommes entièrement d’accord sur le fait que nous ne jouerons pas. J’ai découvert (l’événement) pendant la pause et la décision de tous les joueurs et officiels est, bien sûr, que nous ne pouvons pas jouer le match. L’acte est dégoûtant», a alors affirmé précisément l’entraîneur de 61 ans.