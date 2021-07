Le PSG ne baisse pas les bras pour Lionel Messi

Lionel Messi n'a plus de club depuis 2 jours désormais. Arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin, il n'a pas donné suite à la moindre proposition jusqu'à présent et dispute la Copa América au Brésil avec la sélection argentine. Une chose est certaine, la situation contractuelle de La Pulga continue d'exciter la planète football. Et le PSG.

Selon les informations du journal As, que nous vous confirmons, le PSG continue d'y croire et ne baisse pas les bras. Tant qu'il n'a pas prolongé avec le club catalan, Messi sera courtisé par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Une offre a même été envoyée au joueur, dont le père est toujours en contact avec les dirigeants parisiens.