Espagne - Allemagne : coup dur pour la Roja et Dani Carvajal

Actuellement, l’Espagne et l’Allemagne nous livrent une belle bataille en quarts de finale d’un Euro de plus en plus palpitant. Menant rapidement au score grâce à un but de Dani Olmo, la Roja a été rejointe dans les ultimes instants suite à un but salvateur de Florian Wirtz pour la Mannschaft. L’une des autres données de cette rencontre a été l’intensité physique et les nombreux duels qui ont rythmé la rencontre.

Une constante dans ce match qui a coûté cher à Maximilian Mittelstädt, Antonio Rüdiger et Robin Le Normand qui seront suspendus pour la prochaine rencontre. Tout comme Robert Andrich, Dani Carvajal en a également fait les frais. Évitant le pire durant une grande partie du match, le latéral du Real Madrid a écopé d’un carton jaune en prolongation. Une sanction méritée qui le privera d’une éventuelle demi-finale.