Mitchel Bakker ouvre la porte à un départ du PSG

Il ne s'y attendait peut-être pas mais depuis son arrivée au PSG, Mitchel Bakker (20 ans) a beaucoup joué. Arrivé libre de l'Ajax en 2019, le Néerlandais a disputé 45 matches toutes compétitions confondues (2 passes décisives) avec le club de la capitale, profitant de la longue blessure de Juan Bernat et des performances pas toujours au rendez-vous de Layvin Kurzawa. L'appétit venant en mangeant, le latéral gauche en veut encore plus, alors que Theo Hernandez pourrait poser ses valises à Paris et le faire reculer dans la hiérarchie. Dans De Telegraaf ce lundi, le joueur sous contrat jusqu'en 2023 révèle qu'il n'est pas certain de rester.

«Je pense que je peux évoquer cette saison avec satisfaction. J'ai joué de nombreuses minutes et disputés de beaux matches, explique-t-il avant d'aborder l'avenir. Nous allons nous asseoir autour de la table, et nous verrons les perspectives pour la saison prochaine. Bien sûr, je veux pouvoir jouer une saison complète. Il y a de l'intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets du PSG. Maintenant, je ne sais pas encore si je vais rester, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison.» Voilà ce qui s'appelle ouvrir la porte à un départ.