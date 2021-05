Barça : Dani Alves donne une indication sur l’avenir de Messi

Messi partira-t-il librement à la fin de saison ou prolongera-t-il son contrat avec le FC Barcelone ? C'est la question que se pose tous les fans de football et surtout la direction catalane. Si en interne les négociations pour un renouvellement ont déjà commencé, Lionel Messi (33 ans) n’a toujours rien signé et peut donc négocier avec qui il veut. Mais pour Dani Alves (37 ans), le sextuple Ballon d’or n'a aucune raison de quitter son club formateur.

Interrogé sur le futur de Messi pour le média argentin Diaro Olé, l’ancien joueur du FC Barcelone a expliqué ne jamais s’être senti aussi bien qu’en Catalogne. « Une fois, Lionel Messi m’avait dit de rester à Barcelone. Il m’avait dit « Où seras-tu plus heureux qu'ici ? » Et je suis finalement resté. Maintenant, je me souviens de cette conversation. Je n'ai toujours pas la réponse à sa question. Mais tous les joueurs qui ont quitté le club, ils l'ont regretté. » De quoi rassurer un peu plus les supporters barcelonais.