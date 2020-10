Samuel Eto'o propulse Kylian Mbappé au Barça

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé est l'un des joueurs les plus convoités en Europe. Le jeune Français et son talent incontestable attise les convoitises des plus grands clubs du monde. A commencer par le Real Madrid, qui aurait dressé un plan de bataille pour l'arracher au Paris St-Germain dès cet été.

Le club et l'attaquant semble d'ailleurs s'être bien trouvé : il est donc facile de penser que le champion du monde 2018 rejoindra un jour les Merengues. Mais Samuel Eto'o, dans des mots rapportés par TuttoMercato Web, voit lui une autre destination, non moins alléchante : « oubliez le Real Madrid, Kylian Mbappé doit aller au Barça ». Pour le Camerounais, les Blaugranas devraient miser sur Mbappé pour prendre les rênes de l'après-Messi.