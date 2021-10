PSG : où en est Xavi Simons ?

La suite après cette publicité

Il n'est pas encore une superstar. Mais, déjà, Xavi Simons (18 ans) a une certaine idée de ce qu'est la célébrité. Installé en tribunes lors de Bruges-Paris SG (1-1, 1ère journée de Ligue des Champions), aux côtés des autres U19 parisiens et du staff qui avaient joué en Youth League quelques heures plus tôt, le Néerlandais a été sollicité par plusieurs spectateurs belges pour des selfies et des autographes. Avec le sourire, le jeune homme se prêtait volontiers au jeu. Mais le natif d'Amsterdam, qui compte 3,6 millions d'abonnés sur Instagram, n'est pas qu'un phénomène populaire.

Apparu pour la première fois en Ligue 1 la saison passée, en toute fin de match à Strasbourg (1-4, 32e journée de Ligue 1), le milieu de terrain, arrivé en provenance du FC Barcelone à l'été 2019, poursuit sa progression. Doucement mais sûrement. Auteur d'apparitions remarquées sous les ordres de Mauricio Pochettino lors de la préparation estivale (2 réalisations et 2 offrandes en 5 matches amicaux), il joue le plus souvent avec l'équipe U19 du PSG. Il est clairement l'un de ceux à surnager. Et pas seulement en raison de sa coupe de cheveux singulière.

Décisif et caractériel

Avec un but et une passe décisive, il est le leader de l'équipe parisienne en Youth League. En championnat, il affiche un bilan de 2 réalisations en 4 matches, apparaissant là aussi comme une locomotive du co-leader du groupe A. Depuis cette saison, on le voit aussi travailler différentes facettes de son jeu. Contre Manchester City (1-1) et d'autres fois en championnat, il a ainsi été utilisé à un poste de faux n° 9. Très agressif au pressing, il peut récupérer les ballons plus haut et garder sa lucidité face aux buts adverses pour faire parler sa puissance de frappe.

Une corde de plus à son arc, même s'il devra également prendre garde à la discipline. Dernièrement, il a été exclu du rassemblement de l'équipe nationale U19 des Pays-Bas pour un problème de comportement et un non-respect des protocoles Covid-19 en place. Il a également écopé d'un carton rouge, sévère, contre Saint-Pryvé Saint-Hilaire (5-0, 6e journée). Deux épisodes qui font tache mais que ne remettent pas en cause son talent et sa marge de progression. Le PSG en est conscient et aimerait prolonger son bail, qui s'étend actuellement jusqu'en juin 2022. On parle d'une possible prolongation jusqu'en juin 2025 pour le protégé d'un certain Mino Raiola.

Quel avenir ?

Qu'en dira le principal intéressé ? Depuis les exemples Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot (dans une moindre mesure, Colin Dagba se retrouve aussi dans la rotation), rares sont les jeunes Titis à avoir leur chance durablement à l'étage supérieur. Certains, comme Moussa Diaby au Bayer Leverkusen, ont préféré s'expatrier. Récemment, Kays Ruiz-Atil, qui avait fait ses premières apparitions en Ligue 1 sous les ordres de Thomas Tuchel dans la capitale la saison passée, a décidé de retourner au FC Barcelone, où il évoluait auparavant, sentant que le chemin vers l'équipe première était plus dégagé en Catalogne que du côté de la Porte d'Auteuil.

Arrivé avec une étiquette de bon formateur, Mauricio Pochettino, récemment interrogé sur le sujet en conférence de presse, appelait à la patience face à la difficulté de se faire une place dans son effectif bardé de superstars construit pour remporter, enfin, la Ligue des Champions. «Ce n’est pas facile pour les jeunes de trouver leur place. Nous sommes 35 joueurs professionnels. C’est donc difficile pour les jeunes de trouver la place de se développer, montrer leur qualité, s’intégrer et jouer. Ce n’est pas facile. Ils ont besoin de plus de temps. Ils sont très jeunes. Ils ont 17, 18, 19 ans. C’est trop jeune. Ils doivent être patients, travailler pour s’améliorer, mais ce n’est pas facile pour eux de trouver leur place», expliquait-il au micro de France Bleu. Le message est passé.