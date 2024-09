Lens - OL : les notes du match

Après une victoire périlleuse et au terme d’un match fou contre Strasbourg (4-3), l’Olympique Lyonnais devait confirmer dans un déplacement difficile contre le RC Lens, avant l’Olympico, puis la Ligue Europa. Mais il fallait encore devancer des Lensois invaincus depuis le début de saison en Ligue 1. Pour cela, Pierre Sage optait pour la titularisation de Tolisso et Orban, dans un 3-5-2. Mais les Sang et Or se montraient dangereux d’entrée, même si l’OL pensait ouvrir le score grâce à Orban… mais le Nigérian était hors-jeu (10e). Une action qui a lancé le match de l’OL, puisque Abner s’offrait le premier tir cadré du match, mais Samba était présent (27e).

Les Gones dominaient la première mi-temps, sans se montrer trop tranchant devant le but et risquaient ainsi d’être puni. Abner, très présent ce dimanche soir, pouvait trouver Maitland-Niles, qui combinait avec Lacazette pour une belle frappe du médaillé d’argent au dernier JO, détournée par Samba (32e). Les occasions lyonnaises étaient de plus en plus dangereuses, mais il fallait faire tomber le verrou pour éviter une contre-attaque lensoise, à l’instar de cette frappe lointaine de Machado, repoussée par Perri au-dessus de son but (42e).

Lyon a manqué trop d’occasions

Au retour des vestiaires, les hommes de Will Still se montraient enfin dangereux et récupéraient plus de maîtrise du ballon, en se créant trop peu d’occasions pour inquiéter Perri et la défense lyonnaise. Surtout qu’Orban pensait enfin avoir fait la différence en trompant Samba… mais était signalé hors-jeu… encore (55e). De quoi frustrer l’attaque lyonnaise volontaire. Mais Lens a aussi eu les occasions pour punir l’OL, avec Labeau-Lascary et Medina (79e et 81e).

Malgré une dernière occasion pour Lens, captée par Perri (90e+4), aucune des deux formations ne parvenait à faire la différence dans ce choc très fermé. Et cela n’arrange personne, puisque les Lyonnais, toujours à la 13e place, espéraient confirmer avant le choc contre l’OM. Même chose pour le RC Lens, qui manque l’occasion de recoller à Monaco et l’OM avant d’aller chez le Stade Rennais.

L’homme du match : Abdukodir Khusanov (7,5) : les supporters lensois n’ont pas à s’inquiéter, malgré l’absence de Kevin Danso. L’Ouzbek a tenu la baraque de forts belles manières ce soir à Bollaert. Tranchant dans ses interventions, il a su parfaitement lire les trajectoires de passes lyonnaises et limiter l’influence d’Alexandre Lacazette. Haut sur le terrain par moment, il s’est même permis une frappe lointaine, captée sans problème par Perri. Il termine avec six duels remportés sur les six qu’il a eu disputé Un match complet pour le joueur de 20 ans.

Olympique Lyonnais

- Lucas Perri (6.5) : le gardien lyonnais est sûrement l’un des joueurs les plus intéressants de la première période avec son homologue lensois. Dès la 18e minute, après une poussée de Sotoca, il parvient à se saisir du ballon après une sortie fructueuse. Peu avant la fin de la 1ère mi-temps (42e), il stoppe une frappe sèche et puissante de Machado, et quelques secondes plus tard, Perri parvient à dégager le corner lensois. En seconde période, le gardien des Gones sera toujours aussi juste, notamment avec son intelligente sortie après un long dégagement de Samba (54e), qui coupe court la contre-attaque des Sang et Or.

- Clinton Mata (6) : bon sur le duel contre Saïd (12e), le défenseur parvient à renvoyer le ballon dangereux hors de sa surface. Rebelote à la 24e, grâce à un superbe jeu de corps, il empêche de nouveau Said de se saisir du ballon de la tête dans les 6m lyonnais. En fin de période, Mata part seul sur une bonne partie du terrain, cependant son centre est contré par Samba. En fin de match, il stoppe avec brio l’offensive de Labeau Lascary (74e). Mata a gagné ce soir l’ensemble de ses duels (4/4). Bon match.

- Moussa Niakhaté (5) : resté sur le terrain pendant 90 minutes, Niakhaté aura réalisé un match correct. Peu avant la mi-temps, le défenseur réalise un superbe tacle sur Pereira Da Costa, et vient sauver son équipe d’une action très dangereuse. Pour le reste ? Pas grand-chose à signaler.

- Duje Caleta-Car (4) : un peu dans le dur en première période, Caleta-Car laisse le ballon filer vers un attaquant lensois dans la surface (36e). Le défenseur ne parvient pas à stopper un autre ballon de Thomasson, cette fois, vers Sotoca (41e). Une prestation globalement insuffisante où le Croate n’aura pas toujours rassuré.

- Abner Vinicius (6.5) : assez virevoltant sur son côté ce soir, le latéral gauche a été à l’origine de nombreuses actions côté lyonnais. A la 44e minute de jeu, Abner réalise un beau centre sur Orban après avoir éliminé un défenseur. Après l’heure de jeu, le Brésilien effectue un centre dangereux dans la surface. Les défenseurs adverses dégagent cependant le ballon prudemment. Il a par ailleurs gagné la totalité de ses duels lors de la rencontre (5/5). Remplacé par Malick Fofana (80e).

- Ainsley Maitland-Niles (5.5) : il commence d’abord son match par un superbe geste défensif qui empêche Said de reprendre un centre venu de la droite (22e). Il sera ensuite à l’initiative d’une belle offensive lyonnaise au côté de Lacazette (32e) qui voit son ballon stoppé par le gardien adverse. L’Anglais s’est également chargé des nombreux corners de son équipe, sans pour autant réussir à trouver la faille dans la défense lensoise, solide et compacte devant le but.

- Nemanja Matic (5) : peu en vue lors de la première partie de match, Matic a montré un peu plus de qualité et de présence après l’heure de jeu. Le milieu de terrain Serbe compensera souvent la justesse technique de son binôme du soir, Maxence Caqueret. Matic a finalement réussi à récupérer 11 ballons durant le match. Remplacé par l’Américain Tanner Tessmann (88e) après s’être relevé en boitant.

- Corentin Tolisso (5.5) : des passes et un positionnement plutôt intéressant lors de ce match, à l’image de son début de saison. Tolisso sera même à l’origine d’une belle percée vers la cage adverse (30e) mais son action n’aboutira finalement pas. Un effort sur la construction du jeu lyonnais est également à noter de son côté (93% de passes réussies). Remplacé par Jordan Veretout (67e), qui a disputé ses premières minutes avec l’OL, sans pour autant parvenir à changer le cours de ce choc.

- Maxence Caqueret (3) : techniquement dans le dur pendant l’ensemble du match, Caqueret n’a pas non plus été très précis dans ses passes (avec 14 ballons perdus). Le milieu de terrain français n’aura également réussi aucun de ses centres et dribbles. Un match à oublier.

- Gift Orban (5) : il pensait ouvrir le score par deux fois ce soir, mais sera finalement deux fois hors-jeu. D’abord après une belle passe de Lacazette (9e) puis en seconde période après une grosse frappe dans l’ouverture lensoise (54e). Remplacé par Georges Mikautadze (67e), beaucoup trop peu impactant lors de son entrée en jeu.

- Alexandre Lacazette (6.5) : toujours intelligent dans son placement, Lacazette a été auteur d’une passe décisive pour Orban (9e) avant que ce dernier ne soit signalé en position de hors-jeu. Avec toute sa science de la surface de réparation, le Général parvient à se défaire de plusieurs défenseurs et à frapper au but (31e). Un bel arrêt de Samba l’empêche cependant d’ouvrir le score. Aussi présent en défense, il parvient à dégager un ballon dangereux (35e) de la surface de Perri. Bon match du capitaine lyonnais.

RC Lens

- Samba (7) : sans les mauvais alignements de Gift Orban, il aurait concédé deux buts de la part du Nigérian. Sinon, il est attentif sur la reprise d’Abner (27e), puis sur la frappe puissante d’Alexandre Lacazette (32e). Malgré la domination lyonnaise en seconde période, il n’a pas eu grand-chose à faire.

- Frankowski (5) : souvent porté vers l’avant, le Polonais a été moins adroit qu’à l’accoutumée, notamment sur ses centres (deux réussies sur huit tentées). Sur le plan défensif, Abner a fréquemment pris le dessus dans leur duel.

- Gradit (6,5) : bonne prestation de la part du défenseur de 31 ans, placé sur la droite de la défense à trois lensois. Présent particulièrement dans le domaine aérien - six duels gagnés sur neuf - il a mis beaucoup d’intensité dans ses interventions pour protéger ses buts.

- Medina (6) : comme depuis son arrivée, l’Argentin a répondu présent ce soir, pour ne rien laisser aux Lyonnais. Un match plutôt pertinent, vigilant sur les quelques vagues lyonnaises, surtout en première période.

- Machado (5,5) : beaucoup de générosité et de combativité pour le Colombien, comme souvent. Il a beaucoup pris son couloir gauche pour être solution en phase offensive, même s’il n’a pas toujours fait les bons choix.

- Thomasson (6) : beaucoup de courses pour l’ex-joueur de Strasbourg, généralement trouvé par ses partenaires, pour initier les attaques. Présent également dans les duels, avec cinq remportés sur sept, il a gratté notamment sept ballons. Il peut terminer avec une passe décisive, mais la frappe de Pereira da Costa est bloquée par Niakhaté (48e) et celle de Labeau Lascary passe juste à côté de la cage de Perri. Remplacé par Anass Zaroury (84e).

- Diouf (5) : l’international espoir français a eu un énorme volume de jeu dans cette rencontre, multipliant les efforts pour la récupération du ballon. Quelques éclats techniques et des courses pour casser les lignes lyonnaises. Mais il doit faire mieux justement dans le dernier Remplacé par Neil El Aynaoui (84e).

- Pereira Da Costa (4) : une heure de jeu pour le Portugais qui semblait à court de rythme pour sa première titularisation de la saison. Il est néanmoins proche d’ouvrir le score après cette bonne remise de Thomasson, mais est bloqué in extremis par Niakhaté (48e). Remplacé par Hamzat Ojediran (58e), auteur d’une entrée intéressante qui aura permis au RCL de conserver le point du match nul.

- Sotoca (4,5) : très mobile, comme à son habitude, l’avant-centre lensois n’a cessé de décrocher pour participer au jeu et aider défensivement. Mais il a peu à peu disparu en seconde période avant de sortir à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Remplacé par Martin Satriano (84e).

- Saïd (3) : peu de ballons touchés pour le compère de Sotoca en attaque (18 ballons touchés), mais surtout aucun tir tenté. Une rencontre dans laquelle il aura été transparent. Remplacé par Remy Labeau Lascary (70e). Trouvé par Thomasson dans l’axe, sa frappe enroulée passe à côté (80e).