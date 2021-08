Les débuts canons du sous-coté Danny Ings avec Aston Villa

La suite après cette publicité

Peut-être méconnu du grand public, le nom de Danny Ings est en revanche très parlant pour les amoureux du football anglais. Et pour cause. International anglais (3 capes, 1 réalisation), le buteur de 29 ans possède une solide expérience au Royaume de Sa Majesté. Formé à Bournemouth, il s'est révélé à Burnley (43 buts en 130 matches), avant de rejoindre Liverpool, où il n'a pas connu le même sort (4 buts en 25 apparitions). Depuis 3 saisons, c'est à Southampton qu'il a confirmé tout son talent, trouvant le chemin des filets à 46 reprises en 100 matches.

Des performances qui ont convaincu Aston Villa d'investir 35 M€ cet été pour recruter Danny Ings, qui figurait également sur les tablettes de Manchester United, Tottenham et même de Chelsea à un moment donné. Pour le moment, difficile de dire que les Villans ont eu tort de sortir le chéquier pour le natif de Winchester. Titulaire pour le premier match de la saison 2021-2022 en Premier League à la pointe du 4-2-3-1 de Dean Smith, Ings a transformé un penalty pour ouvrir son compteur but lors de la défaite inaugurale des siens à Vicarage Road, contre Watford (2-3).

Déjà l'un des buts de l'année pour Danny Ings

Pas le meilleur des départs sur le plan collectif donc, mais de quoi mettre le nouveau numéro 20 d'Aston Villa en confiance. De nouveau aligné d'entrée par son entraîneur contre Newcastle le week-end dernier, Danny Ings a sorti ses partenaires d'une impasse, et de quelle manière. L'Anglais a ouvert le score pour le club de Birmingham juste avant la pause d'un retourné acrobatique exceptionnel ne laissant aucune chance au portier adverse. Difficile de rêver mieux pour sa première dans son nouveau jardin, qui plus est pour fêter le retour du public à Villa Park depuis le début de la pandémie, pour ce qui restera l'une des plus belles réalisations de l'année en Angleterre.

«C'est formidable de voir Danny faire ça avec le maillot de Villa, de marquer un but comme ça. C'est une super finition et c'est ce pour quoi nous avons fait signer Danny Ings», se félicitait Dean Smith à l'issue de la victoire de ses hommes contre les Magpies. Au moment de l'officialisation du recrutement de l'ex-attaquant des Reds, le coach des Villans avait déjà flairé le bon coup et se réjouissait de la bonne affaire réalisé par Aston Villa. «Danny est un joueur exceptionnel de Premier League qui a marqué des buts partout où il a joué. C'est aussi un professionnel de haut niveau avec un grand caractère qui sera un leader dans notre équipe et un modèle pour nos jeunes joueurs de l'académie.»

Après une très bonne saison 2020-2021 où les fans auront longtemps espéré accrocher une place européenne, Aston Villa a perdu son capitaine, son leader technique et son meilleur joueur en la personne de Jack Grealish. Avec Ings se fondant dans un collectif également renforcé par les arrivées de Leon Bailey, d'Emiliano Buendia, d'Ashley Young et même d'Axel Tuanzebe, le club aux 7 titres de champion d'Angleterre peut à nouveau rêver grand en Premier League et mettre de côté les années Championship. L'occasion parfaite pour Danny Ings d'inscrire son nom aux côtés des plus réputés buteurs au Royaume de Sa Majesté.