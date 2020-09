EdF, PSG : Kylian Mbappé positif au Covid-19

Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et le Paris SG. France Football annonce que Kylian Mbappé (21 ans) a été testé positif au Covid-19 ces dernières heures du côté de Clairefontaine. L'attaquant est d'ores et déjà forfait pour la réception de la Croatie, ce mardi, au Stade de France (2e journée de Ligue des Nations).

Asymptomatique, l'international tricolore (35 sélections, 14 réalisations), buteur en Suède samedi (0-1), ne sera pas non plus disponible pour les prochaines rencontres du club parisien, jeudi, à Lens (match décalé de la 2e journée de Ligue 1) et dimanche, au Parc des Princes, contre l'Olympique de Marseille (3e journée). Thomas Tuchel, déjà privé de six autres joueurs positifs au coronavirus (Mauro Icardi, Neymar, Leandro Paredes, Keylor Navas, Marquinhos, Angel Di Maria), risque de s'arracher les cheveux...