Barça : Gerard Piqué envoie un message à Lionel Messi

Malgré son âge et sa condition physique qui se détériore, une grande partie des supporters du FC Barcelone souhaiterait voir Lionel Messi porter une dernière fois le maillot des Blaugranas. Notamment pour lui rendre un dernier hommage. Un avis que partage son ancien coéquipier et actuellement retraité, Gerard Piqué. Dans un entretien accordé à la radio RAC1, la légende espagnole du Barça a avoué qu’un retour du septuple Ballon d’or au Camp Non ne lui déplairait pas.

« Lui seul connaît son avenir. Il a gagné la Coupe du Monde, qui était son grand rêve et le titre qu’il n’avait pas encore gagné. Il l’a gagnée et personne ne peut plus douter qu’il est le meilleur de l’histoire. Quelle que soit sa décision, ce sera à lui de décider où il peut trouver le bonheur et s’il veut continuer à concourir au plus haut niveau. S’il veut continuer la compétition, le Barça pourrait être dans ses plans, s’il veut arrêter à ce niveau, alors peut-être qu’il ira en MLS. Ce serait génial, pour tout ce qu’il nous a fait ressentir, si Messi jouait à nouveau pour le Barça ». Le message est passé.

