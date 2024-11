Qualifs CDM 2026 : le Paraguay frustre la Bolivie

Voilà une rencontre qui pourrait bousculer le destin de ces deux sélections. Après deux revers humiliants (6-0 contre l’Argentine puis 4-0 face à l’Équateur), la Bolivie tenait le bon bout face au Paraguay ce soir, avant de devoir concéder le match nul 2-2 dans le temps additionnel. Tombeurs de l’Argentine il y a trois jours, les Guaraníes s’évitent une très mauvaise opération au classement.

Classement général Eliminatoires CM - Amérique du Sud # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Argentine 22 11 +13 7 1 3 20 7 2 Uruguay 19 11 +8 5 4 2 16 8 3 Colombie 19 11 +6 5 4 2 15 9 4 Brésil 17 11 +6 5 2 4 16 10 5 Paraguay 17 12 +1 4 5 3 8 7 6 Équateur 16 11 +6 5 4 2 10 4 7 Bolivie 13 12 -14 4 1 7 13 27 Voir le classement complet

Ervin Vaca a ouvert le score en faveur des Boliviens dès le quart d’heure de jeu (15e), avant de voir Miguel Almiron remettre tout le monde à égalité aux abords du money time (71e). Tout s’est emballé sur la fin puisque La Verde reprenait l’avantage sur un penalty de Miguelito (80e) et se dirigeait vers la victoire. C’était sans compter sur l’égalisation d’Enciso à la 90e+1, qui permet aux siens de remonter à la 5e place, et surtout de laisser son adversaire du soir à 4 points et en 7e position, la chaise du barragiste.