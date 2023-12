OM : Daniel Riolo dézingue Azzedine Ounahi

Difficile jusqu’à présent de caractériser le passage d’Azzedine Ounahi à l’Olympique de Marseille tant celui-ci alterne le bon et le moins bon. Irrégulier est peut-être le terme le plus idoine au bout du compte. Capable de changer le cours d’un match, comme de passer totalement à côté, le Marocain peut se vanter d’entretenir une relation de privilégié avec Gennaro Gattuso, qui semble l’apprécier. Ce n’est pas le cas de Daniel Riolo, qui s’est défoulé sur le milieu de terrain de 23 ans dans l’After.

«Ounahi a malheureusement un peu le même problème que Barcola, physiquement, il n’est pas assez costaud. À un moment, ce n’est plus possible. Si vous regardez, les joueurs comme ça, cela n’existe pas. Pastore n’y arrivait pas à cause de ça ! Il n’est pas bon depuis le début de saison. Et entre les blessures et ses prestations, globalement, depuis qu’il est arrivé à l’OM, c’est le désert. Il n’a jamais été bon», raconte l’éditorialiste de RMC. Auteur de 2 buts en 9 matchs de Ligue 1 avec Marseille cette saison, Ounahi est encore loin de son meilleur niveau.