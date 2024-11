FIFA-The Best : la présence de Lionel Messi fait scandale

A l’approche de la fin d’année 2024, l’heure est aux récompenses. Il y a un peu plus d’un mois, le 28 octobre, Rodri (Manchester City et Espagne) a été sacré Ballon d’Or. Une victoire qui a fait beaucoup parler puisque le Real Madrid estimait que Vinicius Jr ou Dani Carvajal aurait dû être l’heureux élu. Mécontents, les Merengues avaient d’ailleurs boycotté le gala organisé au Théâtre du Châtelet à Paris. La FIFA espère que les champions d’Europe et d’Espagne 2024 participeront à la cérémonie des FIFA-The Best Awards qui se déroulera le 15 janvier 2025 à Londres. D’autant que plusieurs membres de la Casa Blanca seront à l’honneur. Du côté des joueurs, Dani Carvajal, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius Jr et le jeune retraité, Toni Kroos, ont été nommés pour le prix FIFA-The Best du joueur de l’année.

Une "honte" pour certains

Ils seront en concurrence avec du beau monde. En effet, Erling Haaland, Lamine Yamal, Florian Wirtz et Rodri ont aussi été sélectionnés. Rien de bien surprenant. En revanche, ce qui a étonné beaucoup de monde, c’est la présence de Lionel Messi. Exilé en Major League Soccer depuis un peu plus d’un an, le footballeur âgé de 37 ans n’a remporté que le Supporters’ Shield avec l’Inter Miami cette année. Un trophée récompensant la meilleure équipe de la saison régulière à l’issue du championnat avant de jouer les play-offs. Mais les Hérons ont été éliminés au premier tour des plays-offs par l’Atlanta United. En ce qui concerne son parcours en sélection nationale, l’ancien joueur du FC Barcelone a remporté la Copa América l’été dernier avec l’Argentine.

Pour Relevo, c’est ce titre qui lui a permis d’être nommé pour le prix décerné par la FIFA, à la surprise quasi générale. «Chez les hommes, pas de grosses surprises. Tout au plus la présence de Leo Messi, qui continue d’ajouter un nombre de voix important pour son exploit en Copa América. Un nouveau titre continental pour l’Argentine , avec le « 10 » de l’Inter Miami comme vedette principale, est déjà une raison suffisante pour pouvoir se battre pour cette prestigieuse récompense individuelle.» Pour le journaliste Edu Aguirre, de l’émission El Chiringuito, la présence de Lionel Messi parmi les finalistes est une aberration. «C’est une honte pour le football», a-t-il déclaré.

Une surprise pour d’autres

Journaliste pour le média ibérique Fichajes.com, Ivan Vargas est plus ou moins du même avis. «La vérité, c’est un peu une blague. Mais je ne crois pas vraiment à ces récompenses et j’imagine que c’est pour l’image mais aussi parce que la Copa América a été importante.» Toujours en Espagne, la Cadena SER est également choquée par sa présence. «Messi continue de concourir pour devenir le meilleur joueur du monde (…) Parmi les nominations, l’apparition de Leo Messi parmi les candidats au prix du meilleur joueur de la FIFA est surprenante, alors qu’il n’était même pas dans les 30 nommés pour le Ballon d’Or.» En Allemagne, Tobias Feldhoff, journaliste pour Fussball Transfers, est aussi étonné.

«Honnêtement, cela ressemble plus à un hommage. Ce n’est pas à cause de ses performances. Je veux dire, il joue en MLS.» Forcément, en Argentine, on se réjouit de la présence de la légende Messi. C’est le cas de TyC Sport. «La star de Rosario , qui a remporté cette année la Copa América avec l’Albiceleste aux États-Unis et n’a pas pu gagner avec l’Inter Miami , fait partie des onze candidats. La Pulga - qui a déjà remporté le prix FIFA en 2019, 2022 et 2023 - est en lice pour son quatrième prix The Best pour le meilleur joueur du monde de sa carrière. L’attaquant de l’Albiceleste est le seul candidat à ne pas jouer en Europe.»