OM : Nuno Tavares lâche ses vérités sur son avenir

La suite après cette publicité

Une autre vie. Entre 2010 et 2013, Nuno Tavares a défendu les couleurs du Sporting CP. Il était alors encore un enfant, lui qui était âgé de 10 ans à son arrivée en provenance de Casa Pia AC. Un club où il est retourné trois ans plus tard avant de rejoindre Benfica en 2015. Là-bas, il a joué ses premiers matches en professionnels. Ce qui lui a permis de taper dans l'œil d'Arsenal qui a déboursé 8 M€ pour s'attacher ses services en 2021. Un an plus tard, le latéral gauche, qui a disputé 28 matches toutes compétitions confondues avec les Gunners, a été prêté à l'Olympique de Marseille.

Fort de ses bonnes relations avec les Londoniens, consolidées suite aux deals concernant William Saliba et Mattéo Guendouzi, Pablo Longoria a négocié pour récupérer Nuno Tavares. Et le 30 juillet, son arrivée a été officialisée. «Nuno Tavares a rejoint le club de Ligue 1 de l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt d’une saison», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Un communiqué où il n'a pas été précisé que le Portugais était prêté sans option d'achat. Mais le jeune homme âgé de 21 ans n'aurait pas été contre d'avoir une option d'achat. C'est ce qu'il a récemment avoué à RMC Sport.

Nuno Tavares se sent bien à l'OM

« À Arsenal, je n'aurais probablement joué qu'en Coupe (FA Cup et Carabao Cup, NDLR). Je suis venu à Marseille pour jouer à mon poste, en Ligue des champions, en championnat et en coupe. Marseille m'a donné cette opportunité. Avec mes agents, on a toujours voulu une option d'achat, mais Arsenal n'a pas voulu qu'il y en ait une. Mais je suis à Marseille, et avec ou sans option, je suis content.» On a pu le constater sur le terrain, où Nuno Tavares a démarré tambour battant en enchaînant les prestations très intéressantes. Mais le footballeur, qui n'avait pas joué contre Angers car il était suspendu, a calé par la suite (12 matches, 10 titularisations, 3 buts).

Logique, vu les efforts demandés par Igor Tudor à son piston. Mais le coach de l'OM est satisfait de son joueur. «C'est un bon garçon, un joueur professionnel. Un peu timide encore en-dehors du terrain, mais pas sur le terrain. C'est un super joueur et je pense qu'il peut encore croître dans certains détails comme quand et où bien jouer. Et s'il progresse encore, il sera l'un des meilleurs du monde.» Rien que ça ! Il aura l'occasion de montrer ses qualités demain soir à Lisbonne, lui qui va faire son retour au Sporting près de dix ans après son départ.

Il évoque son avenir

Tavares sera forcément attendu. C'est d'ailleurs lui qui se présentera face aux médias en fin de journée. Avant cela, il a été questionné par La Provence. L'occasion pour lui d'évoquer son come-back au Sporting. Ce qui ne le perturbe pas outre-mesure puisqu'il a avoué qu'il était fan de Benfica tout comme sa famille qui le soutiendra avec l'OM. Il a aussi indiqué qu'il avait préparé cette rencontre comme les autres, sans se mettre forcément la pression. Le latéral de 22 ans en a enfin profité pour évoquer son cas personnel.

«Je suis bien ici, je m'y sens bien et ça se voit dans les matches. En plus, Marseille ressemble beaucoup à Lisbonne : les rues, l'espace, le climat, le soleil». Puis, il a répondu aux questions entourant son futur. « L'avenir ? Je n'y pense pas. Je vis le moment présent au jour le jour. Je n'ai pas de perspectives, je garde les pieds sur terre. Le Mondial ? Je n'y pense pas vraiment. Mon objectif est de faire du bon travail à l'OM.» Il aura l'occasion de joindre l'acte à la parole demain soir sur le terrain du Sporting CP. L'occasion de montrer qu'il a bien changé depuis son passage au sein du club de Lisbonne.

Pour cette journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 200€ sur un premier but de Dimitri Payet face au Sporting Portugal pour tenter de remporter 820 € (cote à 4,10). (cotes soumises à variation)

[Suivez la rencontre SPORTING - OM en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.](https://ert5.rmcsport.tv/dynclick/rmcsport/?ead-publisher=Footmercato&ead-name=Display-acquisition-Footmercato-RMC-FR-OTT&ead-location=Footmercato-WB-live&ead-creative=rmc_perf-acq_statique_tf_ron_ott_offre_rmcsport-bein-eng_19E_10-2022_OSIBBPCM-J4-retour_WATCH-BUTTON&ead-creativetype=WATCH-BUTTON&ead-mediaplan=RMC-FR-OTT&gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_413}&gdpr_pd=${GDPR_PD}