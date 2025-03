Udinese : l’ancien Lyonnais Oumar Solet met tout le monde d’accord en Italie

C’est peu de dire que la case du mois de janvier était cochée sur le calendrier d’Oumar Solet. Arrivé en septembre à l’Udinese après la résiliation de son contrat à Salzbourg, le défenseur de 25 ans trépignait d’impatience à l’idée de défendre ses nouvelles couleurs. Son souhait s’est concrétisé le 4 janvier, pas avant, puisqu’il avait rejoint le club italien lors de la période de clôture des inscriptions. Mais depuis ses débuts, disons que Solet n’a plus vraiment envie de sortir du onze des Zebrette, et son entraîneur non plus d’ailleurs.

Seulement deux mois se sont écoulés, mais l’ancien Lyonnais n’a pas eu besoin de plus de temps avant de mettre tout le monde d’accord. En 8 matchs de Serie A, il a déjà été élu deux fois MVP, a terminé trois fois dans l’équipe de la semaine, et une fois dans l’équipe du mois. Des chiffres qui situent ses états de service depuis son arrivée, indéniablement liée à l’excellente dynamique de l’Udinese. La formation dirigée par Kosta Runjaic n’a perdu qu’un seul match avec Solet dans ses rangs, en a gagné 4, et a enregistré 6 clean sheet.

Il n’a pas encore pris de décision pour son avenir international

«Je suis un joueur qui s’adapte facilement à toutes sortes de situations. C’était important d’arriver dans un grand Championnat et de montrer de quoi j’étais capable (…) Mon objectif est de continuer à prendre du plaisir et mettre tout le monde d’accord, tout simplement. Je veux montrer qui est vraiment Oumar Solet. Si, demain, j’ai des opportunités, on verra. Pour l’instant, je suis très content ici », expliquait l’intéressé dans un entretien à L’Équipe récemmment.

À en croire certaines informations de la presse italienne, l’Inter Milan, la Lazio ou encore l’Atalanta, suivraient avec attention les performances du natif de Melun. Dernièrement, la Gazzetta dello sport écrivait par exemple à son sujet : «précis, à l’écoute, il met son physique et sa qualité au service de l’équipe. Il n’a aucun défaut et cesse de nous étonner.» Son contrat qui s’étire jusqu’en 2027 ne devrait pas l’empêcher d’être sollicité dès l’été prochain, aussi bien en club qu’en sélection. Pour rappel, Solet est éligible pour évoluer avec la Côte d’Ivoire, qui le courtise ardemment, la Centrafrique et… la France, où la concurrence reste toutefois très importante. À date, celui qui a connu les sélections de jeunes tricolores des U17 jusqu’aux U20, n’a toujours pas pris sa décision.