L’Olympique Lyonnais déclare la guerre à Nasser Al-Khelaïfi, à la LFP et au Qatar !

Après une semaine riche en événements marquée par le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a donné Liverpool comme futur adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouvait le chemin de la Ligue 1 avec un déplacement périlleux contre l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Groupama Stadium, lors de la 23e journée du championnat. Pour les troupes parisiennes, ce premier choc ouvrait un calendrier infernal avec la double confrontation face aux Reds, des affiches contre Rennes et Lille en Ligue 1, mais aussi le match décisif face au Stade Briochin en Coupe de France. Néanmoins, ce duel à Lyon revêtait un enjeu total en raison du contexte particulier qui entourait ce match. En effet, les récentes joutes verbales entre John Textor et Nasser Al-Kehlaïfi ont ajouté de l’huile sur le feu à cette affiche du dimanche soir. Pour rappel, un document exclusif a été dévoilé par France 2 mercredi dans le cadre d’un prochain numéro de Complément d’enquête.

Un extrait d’une réunion privée en visio entre Vincent Labrune et les présidents des clubs. Au cours de cet appel, le président parisien a violemment apostrophé le dirigeant lyonnais : «John, John, John, John, John, arrêter de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy. Et tu nous parles. Jean-Pierre, je sors de cet appel parce que lui vraiment va me fâcher, je te jure, je perds mon temps, je sors de réunion, lui ne comprend rien, je te jure». Une réponse acide aux propos de Textor précédemment tenus : «Nasser, tu tyrannises tout le monde». C’est donc dans ce climat électrique que l’OL accueillait le PSG ce dimanche soir. En plus d’être une affiche dorée du football français, cette rencontre prenait des allures de match dans le match entre deux visions, deux présidents, deux rivaux puissants. Il était évident que les travées du Groupama Stadium et les ultras lyonnais n’allaient pas manquer l’appel.

Le pressing du Groupama Stadium sur NAK

Avant même le coup d’envoi, les esprits s’échauffaient déjà. John Textor, pour répondre à Nasser Al-Khelaïfi de manière amusante, a décidé d’arriver au Groupama Stadium vêtu d’un chapeau de cow-boy sur la tête. Un clin d’œil sous la forme de tacle glissé sur le président qatari. Pendant ce temps, le virage Nord de l’enceinte rhodanienne déployait la toute première banderole d’une longue liste prévue. Sur cette bâche imposante était écrit le message suivant : «LFP sous-fifres, Qatar mafia, Politiques démagogues, Journalistes putaclics». Une chose est sûre : tout le monde en a pris pour son grade en ouverture de cette affiche de la 23e journée de Ligue 1. Alors que le stade à l’unisson reprenait des chants «Nasser, nique ta mère», une deuxième banderole était en préparation à l’opposé. Dans le virage Sud, la missive était tout aussi piquante mais visait cette fois-ci exclusivement le Qatar : «Magouilles et corruption, le Qatar tue le football français», pouvions-nous découvrir dans les travées.

Peu avant la mi-temps, les supporters lyonnais ont réservé au Paris Saint-Germain et surtout à Nasser Al-Khelaïfi une troisième banderole. Sur celle-ci était écrite les mots suivants : «Nasser, ne quitte pas seulement les appels Teams, quitte le football français». Et la guerre était loin d’être terminée. Alors qu’Achraf Hakimi venait d’ouvrir le score et qu’Ousmane Dembélé s’apprêtait à doubler la mise, le Virage Sud a concocté une nouvelle banderole. Cette fois-ci, Al-Khelaïfi a eu un peu de répit. Dans les travées, les Lyonnais ont pointé leur viseur dans la direction de Vincent Labrune, président de la LFP. Largement critiqué ces derniers mois pour sa proximité avec le président qatari, il a également fait les frais du venin des Gones : «Labrune : corrompu, à genoux devant Nasser. Vous êtes la honte du football français». A Lyon, ça ne mâche pas ses mots.