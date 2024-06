La belle montée en puissance d’Isaac Solet

Formé à Laval, passé par Reims et le Paris FC, Isaac Solet monte en puissance ces derniers mois loin de la France. Arrivé cet hiver du côté du Slavia Sofia en Bulgarie, le milieu de terrain de 22 ans a réalisé une belle fin de saison en première division, lui qui a disputé les 5 derniers matches de son équipe dans la peau d’un titulaire.

Des performances qui ne laissent pas indifférent aussi bien dans les clubs plus huppés de Bulgarie, mais également en Turquie. Selon nos informations, l’international centrafricain, élu homme du match mercredi lors de la rencontre entre le Centrafrique et le Tchad (1-0), plaît beaucoup à Göztepe, promu en Süper Lig (D1 turque) et qui a entamé des discussions avec le Slavia.