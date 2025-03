Le classement des top buteurs européens

C’est lundi, et comme chaque début de semaine, place aux meilleurs artilleurs d’Europe. Vous connaissez la chanson, on retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et cette semaine, il y a eu du changement grâce aux acteurs de Ligue 1. Grâce à son but inscrit face à Angers (2-0), Mika Biereth a fait la bonne opération du week-end.

Avec 22 buts inscrits cette saison en championnat autrichien et français (avec Sturm Graz et Monaco), le buteur danois grimpe de deux places et se retrouve sur le podium (3e) ! Mohamed Salah, qui ne jouait pas en Premier League ce week-end, reste deuxième (27 réalisations), tandis que le Suédois Viktor Gyökeres a profité de son but marqué contre Famalicão pour prendre seul la tête de ce classement (28 buts).

Kane chute de 4 places

Muet cette fois avec l’Atalanta, Mateo Retegui chute de trois rangs et se place désormais cinquième (22 buts). Car l’autre belle progression de la semaine est signée par le Batave Sem Steijn. Huitième il y a 7 jours, le joueur de Twente a certes été humilié (6-2) par Feyenoord, mais son doublé le propulse au quatrième rang, à égalité avec Biereth, mais avec plus de minutes passées sur le terrain. Robert Lewandowski compte le même nombre de buts que ces trois-là, mais le Polonais est cinquième avec un match de plus au compteur.

De son côté, Ousmane Dembélé a conforté son statut de meilleur buteur de la Ligue 1 (21 buts) après avoir ouvert le score face à l’OM (3-1), mais le Français n’a pas bougé au classement, il est toujours septième. Il est juste devant l’homme qui a enregistré la plus grosse chute dans ce classement : Harry Kane. Muet face à l’Union Berlin (1-1), l’Anglais est passé de la 4e à la 8e place. Neuvième avec un but de plus, Erling Haaland stagne. Enfin, Victor Osimhen a fait son entrée dans ce top 10 en devançant Kylian Mbappé. Grâce à son triplé inscrit face à Antalyaspor, le Nigérian compte le même nombre de buts que le Merengue (20), mais avec quatre matches en moins au compteur.

Le classement des tops buteurs européens