OL : Georges Mikautadze encense Alexandre Lacazette

À partir de cette nouvelle saison, l’Olympique Lyonnais va aligner un nouveau duo en attaque, composé d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze. Le Géorgien, arrivé cet été dans le club rhodanien, a exprimé son enthousiasme à l’idée de jouer avec le capitaine lyonnais. « J’ai hâte, comme tout le monde ! J’ai envie de travailler avec un grand attaquant comme lui, dont je m’inspire », a expliqué le joueur de 23 ans dans un entretien au journal Le Progrès.

« Ce qui est prévu, c’est de jouer à deux, mais je ne suis pas dans la tête du coach. On verra à son retour. J’espère déjà qu’il gagnera les Jeux Olympiques, poursuit-il. Mais jouer avec un 2ᵉ attaquant, seul, derrière ou devant lui, tout me va et je pense qu’on sera complémentaire. Il peut demander les ballons dans les pieds, moi demander en profondeur, et inversement. » Prêté par l’Ajax à Metz de janvier à mai 2024, Mikautadze a inscrit 13 buts et a délivré quatre passes décisives en 22 matchs. Quant à Lacazette, c’est 19 buts et trois passes décisives en 29 matchs, durant toute la saison en championnat. Un duo qui promet donc !