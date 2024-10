Rennes - Monaco : les compositions officielles

La 7e journée de Ligue 1 se poursuit avec le déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse du Stade Rennais. Dauphins du PSG au classement, les Monégasques peuvent provisoirement être leaders en cas de victoire ou de match nul ce soir en Bretagne. En face, Rennes est actuellement 10e et peut se rapprocher du top 5 en cas de succès ce soir. Un match qui s’annonce haletant entre deux équipes portées vers l’attaque. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Julien Stéphan opte pour un système à 5 défenseurs. On note la première titularisation de Faye en charnière centrale, Ostigard et Seidu sont à ses côtés. Pour le reste c’est assez classique, le trio Blas-Kalimuendo-Gronbaek tentera de faire trembler les filets adverses. Du côté de l’ASM, Adi Hütter choisit lui aussi une défense à 5. Un onze résolument défensif, il faudra compter sur Minamino, Ben Seghir et Balogun pour tenter d’apporter du mouvement en attaque.

Les compositions

Rennes : Mandanda © - Hateboer, Seidu, Ostigard, Faye, Truffert - Matusiwa, Kamara - Blas, Kaliumuendo, Gronbaek

Monaco : Kohn - Vanderson, Kehrer, Mawissa, Singo, Ouattara - Zakaria ©, Camara - Minamino, Balogun, Ben Seghir

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un match nul entre Rennes et Monaco peut vous rapporter jusqu’à 306€.