Euro U19 : la France réussit son entrée et écrase la Slovaquie

L'entrée en lice des Bleuets aura été un succès, en Slovaquie. Opposée au pays hôte pour son premier match, l'équipe de France U19 prometteuse de Landry Chauvin se présentait dans un 4-3-3 avec Touré (Le Havre), Lo-Tutala (Tottenham), Tchaouna (Rennes), Virginius (Sochaux), Ange-Yoan Bonny (Parme) ou encore Hadjam (Paris FC). Rapidement dans ce premier match, les jeunes tricolores se montraient au-dessus de leur adversaire, techniquement et athlétiquement. Après seulement quinze minutes, la France ouvrait le score grâce à un bon travail de Pereira, qui trouvait Tchaouna (1-0, 15e).

La suite après cette publicité

Dominateurs dans cette première période, les joueurs de Chauvin parvenaient à rapidement faire le break sur une belle percée de Virginius, conclue par Bonny (2-0, 34e). De quoi s'adjuger une large avance après une première période clairement réussie, lors de laquelle les Slovaques n'avaient pu se procurer la moindre occasion. Et le festival des Bleuets ne s'arrêtait pas là. À la suite d'un contre rapide, Virginius, sur la gauche, pouvait lâcher une belle frappe enroulée dans la lucarne opposée (3-0, 57e).

Festival pour les Bleuets

Incapable de faire le jeu et de se montrer offensive, la Slovaquie ne pouvait que subir en fin de rencontre. Deux minutes après le but du 3-0, la formation est-européenne commettait une nouvelle erreur défensive et permettait à Bonny de s'offrir le doublé, à bout portant (4-0, 59e). Virginius, de la tête, inscrivait également un doublé (5-0, 62e).

Les Bleuets ne pouvaient pas mieux débuter leur entrée en lice dans l'Euro U19 et se retrouvent à la première place de leur groupe, avant d'affronter la Roumanie lors du prochain match. La formation tricolore terminera sa phase de poules par un choc contre l'Italie.