Le penalty totalement loufoque d’Adil Rami

Ce dimanche soir, l’ancien défenseur de l’OM et de l’équipe de France Adil Rami participait au match caritatif au stade Jean Bouin, organisé par le streamer Amine et entouré de beaucoup de célébrités du monde du stream et du football. Après une rencontre riche en but achevée sur le score de 5-5, où Adil Rami n’a pas brillé par sa défense, souvent dribblé par les attaquants de l’équipe Inoxtag, le match s’est dirigé vers une séance de tirs au but.

Premier tireur de l’équipe Amine, Rami s’est présenté face au gardien, et a feinté le tir en lançant sa chaussure vers la lucarne droite avant de frapper vers la gauche du but. Malheureusement, non seulement le portier n’a pas été pris dans la feinte, mais le champion du monde 2018 n’a pas cadré sa tentative, passant loin à gauche des cages. Avec près de 20 000 spectateurs, le match a connu un réel succès, concluant un week-end d’évènements venus amasser plus de 3 millions d’euros pour Médecins sans frontière.