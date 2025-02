Real Madrid : Carlo Ancelotti règle ses comptes avec Javier Tebas

Sur le terrain, le Real Madrid se porte bien. Deuxième de Liga mais englué dans une course à trois avec l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone qui s’annonce haletante jusqu’à la fin, le club de la capitale ibérique s’est également qualifié pour les 8es de finale de Ligue des Champions après avoir battu Manchester City lors des play-offs de la compétition. Et en attendant d’affronter…l’Atlético de Madrid la semaine prochaine, les coéquipiers de Kylian Mbappé vont aussi devoir gérer une double confrontation face à la Real Sociedad en demi-finale de Coupe du Roi.

En parallèle de ce calendrier chargé, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabeu sont par ailleurs au cœur de plusieurs polémiques ces dernières semaines. Criant souvent au scandale face à l’arbitrage en Liga, le Real Madrid a provoqué l’ire de Javier Tebas, le boss de la Ligue espagnole de football, qui n’a pas hésité à fustiger le champion d’Espagne en titre et son président Florentino Perez : «ils pleurent. Quand le Real Madrid gagne, c’est à grâce à ses efforts et quand il perd, c’est à cause des décisions arbitrales. Je commence à avoir honte de ce que j’ai vécu en tant que Madridista. Le football de Florentino trompe les gens. Il représente le football des oligarques, il ne représente que le football des riches (…) Je suis un madridiste, pas un florentiniste»

Carlo Ancelotti dézingue Javier Tebas

Des propos clivants qui allaient forcément faire grincer des dents à Madrid. Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la rencontre face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti n’a pas pu échapper aux questions sur les sorties hostiles de Tebas. Et parfois trop lisse dans ses interventions, le coach italien a finalement répondu et a livré ses vérités au boss du football ibérique : «Tebas parle trop du Real Madrid. Depuis que je suis ici… Il manque de respect à beaucoup de madridistas en parlant comme ça. Il y a des questions plus importantes et il devrait se concentrer davantage sur la résolution des problèmes du football espagnol.»

Outre cette sortie déjà bien acide à l’égard du dirigeant de 62 ans, Ancelotti en a profité pour en remettre une couche et en expliquant que ce dernier n’avait pas à avoir honte de supporter le Real Madrid : «je ne sais pas quelle honte il a. Je pense que tout le monde est fier d’être supporter de ce club. Tebas à l’égard des autres présidents de Ligue que j’ai connus ? Je ne m’en souviens pas. C’est un conflit. À Milan, le président de la Ligue était Galliani et je ne peux pas le toucher. Pour moi, Galliani est le meilleur directeur du monde.» Vous l’aurez compris, le torchon brûle entre le Real Madrid et la Liga et les sorties frontales de Carlo Ancelotti contre Tebas devrait rajouter encore plus d’huile sur un feu déjà bien ardent.