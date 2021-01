Nantes : Domenech répond à Carrière

L'ancien meneur de jeu nantais Eric Carrière, devenu notamment consultant sur Canal Plus, a livré une analyse lucide sur la situation du FC Nantes et la présidence de Waldemar Kita, grand consommateur d'entraîneurs. Le dernier en date, Raymond Domenech, ne trouve pas spécialement grâce à ses yeux. « Ce que je vois de lui c’est qu’il aime être sur le devant de la scène. C’est bien pour protéger les joueurs parfois… Il peut permettre au club de se sauver, car il y a plus faible que Nantes. Mais ensuite ? Pour aller où ? », a déclaré Carrière à 20 Minutes, en ajoutant que selon lui, cela ne fonctionnera pas.

La suite après cette publicité

Ces propos ont été rapportés ce vendredi à Domenech, présent en conférence de presse à deux jours du déplacement à Metz en Ligue 1. « Je vais lui prouver qu'il a tort. Je n'ai aucun conflit, je n’ai rien à dire, je ne rentre pas dans la polémique. Je ne veux pas de conflit sur le dos du club. Les autres disent ce qu'ils veulent, on est là pour travailler et faire du mieux possible. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. En plus, il est payé pour parler puisqu’il est consultant. Il fait son métier, je fais le mien. J’espère qu’on va leur prouver à tous que cette équipe tient la route et qu'elle va montrer quelque chose. C’est la seule réponse, les polémiques ne servent à rien », a répliqué Raymond Domenech.