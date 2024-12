Man City : Manuel Akanji agacé par le manque d’efficacité

Manchester City est encore dans le dur. Les Cityzens ont été accrochés par Everton à domicile, dans le cadre du Boxing Day de Premier League, ce jeudi. Une nouvelle déconvenue pour Pep Guardiola et ses joueurs qui n’ont gagné qu’une seule rencontre sur leurs neuf dernières en PL. Après la rencontre, Manuel Akanji est revenu sur cette performance et sur la forme des Skyblues pour Amazon Prime. Il regrette notamment le manque d’efficacité.

« Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions, malheureusement, nous n’avons pu marquer qu’un seul but et nous en avons concédé un, mais c’est ainsi que va le football. C’est un match où nous pouvions marquer trois ou quatre buts, mais ils n’ont pas été marqués. Mais pour être honnête avec vous, cela ne peut pas arriver que nous perdions presque à la dernière minute (faisant référence à l’ultime attaque d’Everton), a indiqué le Suisse, dont les propos ont été relayés par BBC Sport, avant d’évoquer les chances de titre pour City. La saison n’est pas terminée, mais ce n’est pas notre objectif en ce moment. Nous devons nous concentrer sur chaque match et le prochain contre Leicester City ne sera pas facile non plus, dans la forme où nous sommes. Nous devons retenir les points positifs. Nous avons bien défendu et nous avons bien attaqué, mais nous n’avons pas été capables de finir aussi bien que nous le voulions, sinon nous aurions pu marquer trois ou quatre buts. »