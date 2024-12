PL : accroché par Everton, Manchester City n’y arrive toujours pas

Quand Manchester City (7e) joue en ce moment, il est difficile de croire que cette équipe a remporté les quatre derniers titres de champion d’Angleterre. Et pour cause, jamais les Skyblues n’avaient connu une telle crise de résultats sous Pep Guardiola. Sur les huit dernières journées, City n’a remporté que 4 points. Et face à Everton (15e), qui a tenu en échec successivement Arsenal et Chelsea (0-0), la tâche ne s’annonçait pas facile. Surtout que Guardiola devait faire sans Rúben Dias, Kyle Walker, Jack Grealish, Ederson, Matheus Nuñes, John Stones pour cette affiche du Boxing Day.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Man City 28 18 +4 8 4 6 30 26 15 Everton 17 17 -7 3 8 6 15 22

Pourtant, malgré les blessures et la méforme actuelle, City a bien entamé ce match face aux Toffees. Plus de dix minutes après le poteau de Gvardiol (3e), Bernardo Silva est trouvé dans le dos de Tarkowski par Doku. La frappe du Portugais, légèrement contrée, termina sa course au fond des filets de Jordan Pickford (14e, 1-0). Mais comme souvent avec les Cityzens cette saison, la moindre attaque adverse peut se transformer en but. Et sur son premier tir cadré, Everton a réussi à revenir dans le match. Après un centre de Doucouré, Akanji rata son intervention et prolongea le ballon vers Iliman Ndiaye. D’un bel enchaînement, l’ancien Marseillais trompait Ortega pour égaliser (36e, 1-1). Supérieur, Manchester City était pourtant accroché en rentrant aux vestiaires.

Pickford contrarie Haaland et City

En seconde période, la domination de City s’est accentuée et les locaux ont été récompensés à la 51e minute. Très actif depuis le début de la rencontre, Savinho était fauché par Mykolenko, ne laissant d’autre choix à Simon Hooper que de siffler penalty. Un penalty tiré par Erling Haaland et… arrêté par Pickford (53e). Dans la foulée, le Norvégien marquait de la tête après un centre de Gvardiol, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu. Terrible pour City et Haaland, qui a vu son penalty être arrêté pour la première fois depuis son arrivée en Angleterre.

Malgré les entrées de Kevin De Bruyne et d’İlkay Gündoğan, les quadruples champions d’Angleterre en titre n’ont pas réussi à reprendre l’avantage et ont finalement été accrochés à l’Etihad Stadium par une valeureuse équipe d’Everton (1-1). City passe provisoirement sixième du classement de Premier League en attendant la suite de cette 18e journée. Everton, invaincu depuis trois matchs, reste 15e.